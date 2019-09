Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

La ville de Saint-Paul prend un arrêté municipal afin d'interdire la baignade et les activités nautiques dans un rayon de 200 mètres à droite et à gauche de la passe de l'Hermitage. Une interdiction en vigueur jusqu'à nouvel ordre en raison des travaux de purge de la ravine de l'Hermitage pour l'ouverture du cordon dunaire menés par le TCO à partir de ce samedi 28 septembre 2019. Des opérations engagées afin d'assurer un abaissement du niveau des eaux et prévenir les risques d'inondation dans ce secteur. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

