Ce jeudi 10 octobre 2019, la ville de Saint-Paul a annoncé interdire la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique. L'arrêté sera effectif du 15 octobre 2019 au 15 avril 2020. Cette interdiction est justifiée par les "troubles que peut entraîner la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique : atteintes à la tranquillité, dégradations de biens publics, débris de verres, comportements non appropriés..."

"A compter du 15 octobre 2019 et ce jusqu’au 15 avril 2020, la consommation des boissons des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème groupes, telles qu’elles sont définies à l’article 1 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l’alcoolisme, est interdite sur les squares ouverts au public et lieux publics" détaille le communiqué.

Pour information, les différents groupes correspondent aux boissons suivantes :

1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc..

2° Boissons fermentées non distillées, savoir : le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool.

3° Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.

4° Les rhums, les tafias, les alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que les liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre.