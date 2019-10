Pour les petites vacances du mois d'octobre 2019, les associations saint-pauloises continuent de proposer des activités ludiques et créatives à destination des enfants et des adultes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Notamment au case de la Caverne. C’est sous la houlette de Bernard Mariama, responsable de l’AJC (Association des Jeunes de la Caverne), que se tiennent cette semaine du 14 au 18 octobre les cours de dessin avec Simon, professeur d’Art Plastiques. L’atelier, commencé en début de semaine, compte aujourd’hui une vingtaine de participants âgés de 4 à 70 ans.



Pour la deuxième et dernière semaine avant la rentrée, place aux cours de musique avec de l’initiation à la guitare et aux instruments traditionnels. Les vacances terminées, les activités continuent avec les cours de self-défense et de sports de combat, dispensés toute la semaine, du lundi au samedi. le planning des activités sportives est à retrouver directement sur place ou en contactant le 06 92 55 21 43.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com