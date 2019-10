La ville de Saint-Paul accueillait du 21 au 27 octobre Océane Charoy, coach et ancienne membre de l'Équipe de France de gymnastique rythmique à L'INSEP de 2009 à 2016 et Jonathan Lemaire-Thiam, ancien membre de l'équipe de France de lutte gréco-romaine et de l'équipe nationale Monégasque à l'INSEP de 2008 à 2016. Ces deux athlètes de haut niveau découvrent pour la première fois notre île durant la seconde semaine des vacances scolaires. Leur mission : préparer les gymnastes de l'Académie Gym Réunion avant les compétitions qui auront lieu prochainement. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul.

Ces deux athlètes ont posé leurs valises à Saint-Paul pour un stage de perfectionnement. Jonathan Lemaire-Thiam et Océane Charoy ont découvert l’île la semaine dernière et sont particulièrement surpris par le niveau des gymnastes. “Avant de venir ici, je ne savais pas du tout à quel niveau m’attendre. J’ai vu des vidéos, mais cela ne reflète pas la réalité. En définitive, je trouve que les filles ont un super potentiel. Avec elles, nous avons surtout travailler l’aspect technique corporel, le rapport avec l’engin. Ce que j’ai pu amener, c’est une expertise technique et une dimension artistique. La gymnastique rythmique, c’est de la danse, on vit la danse avec son corps, avec son ventre !”, explique avec enthousiasme Océane Charoy qui, du haut de ses 24 ans a évolué durant 7 longues années au sein de l’équipe de France à l’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance) de 2009 à 2016.

L’athlète de haut niveau a déjà participé à 5 championnats du monde, deux championnats d’Europe et une participation aux Jeux Européens.

Aujourd’hui, cette sportive aguerrie n’a pas raccroché les demi-pointes. Avec Jonathan Lemaire-Thiam, ils ont fondé à Nogent-sur-Marne le club pluridisciplinaire “Arena Sport Club”. Ce dernier est affilié à la fédération Française de Lutte et disciplines associées ainsi qu’à la fédération Française de Gymnastique. Depuis sa création, le club accueille 250 enfants âgés entre 3 et 16 ans pour les initier à la lutte et à la gymnastique rythmique.

Quant à Océane Charoy, plus jeune lauréate du DESJEPS en France (diplôme d’état supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) et major de sa promotion, elle entraîne les futures gymnastes du Pôle Espoir de Gymnastique Rythmique d’Évry afin de les préparer afin qu’elles intégrent le Pôle France de Gymnastique Artistique de l’INSEP.

“Des diamants bruts qu’il faut savoir polir”

Durant une semaine, les deux entraîneurs ont préparé les gymnastes en CF3 (la Coupe Formation représente la Formation Commune de Base en Gymnastique rythmique) au gymnase du Lycée Saint-Paul IV.

Les petites gymnastes, âgées entre 6 et 10 ans, doivent valider cette étape qui aura lieu en février à La Réunion. Au programme de ce stage de perfectionnement pour les CF3 : de la danse classique, le maniement des engins (corde, massues, cerceau, ballon et ruban), de la gymnastique rythmique et de la préparation physique avec l’ex-lutteur Jonathan Lemaire-Thiam qui, a seulement 30 ans, possède déjà un beau palmarès.

Plusieurs fois champion du monde, vice-champion du monde par équipes, Jonathan Lemaire-Thiam se dit également agréablement surpris du niveau dans l’île. “Il y a du potentiel, des diamants bruts qu’il faut savoir polir”, confie l’entraîneur.

En marge de l’entrainement des CF3, les deux sportifs ont longuement préparé les deux gymnastes qui évoluent en nationale B, Gabrielle et Anne Zoé ainsi qu’une troisième gymnaste en fédérale, la jeune Sarashwati.

Pour finir en beauté cette semaine bien remplie, les CF3, les GR loisirs ainsi que les trois gymnastes (Nationale B et fédéral) du club Académie Gym Réunion ont convié les parents ainsi que le public à une restitution de ce qu’elles avaient appris durant ces 5 jours de stage. Une séance photos et dédicaces ont suivi le spectacle des petites gymnastes sur le praticable.

