Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 15 heures

C'est la la 10ème édition du concours cours et balcons fleuris à Saint-Paul et les inscription sont ouvertes de ce lundi 28 octobre jusqu'au 29 novembre 2019. "Ce concours a pour objet de récompenser les actions menées par les particuliers et les professionnels en faveur de l'embellissement et du fleurissement de leurs cours individuelles ou de leurs balcons s'ils résident ou exercent en habitat collectif" explique la mairie de Saint-Paul dont nous publions le communiqué (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est la la 10ème édition du concours cours et balcons fleuris à Saint-Paul et les inscription sont ouvertes de ce lundi 28 octobre jusqu'au 29 novembre 2019. "Ce concours a pour objet de récompenser les actions menées par les particuliers et les professionnels en faveur de l'embellissement et du fleurissement de leurs cours individuelles ou de leurs balcons s'ils résident ou exercent en habitat collectif" explique la mairie de Saint-Paul dont nous publions le communiqué (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)