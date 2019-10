Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Ce samedi 26 octobre, l'heure était aux festivités du Festikal. Après plus de deux semaines de contes et de légendes dans les quartiers et dans les écoles, cette " Somèn Kreol ", s'est clôturée en apothéose avec l'apparition tant attendue de l'emblématique Gran Mer kal, personnage imaginaire incontournable de notre patrimoine réunionnais lors de cette manifestation artistique de qualité (MAQ).

