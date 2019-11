Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Chaque mois, l'établissement français du sang organise plusieurs collectes mobiles sur le territoire. Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de figure : les situations d'urgence (hémorragies lors d'un accouchement, d'un accident, d'une opération chirurgicale, etc.) et les besoins chroniques (maladies du sang et cancers), qui demeurent les pathologies les plus consommatrices de produits sanguins avec près de la moitié (47 %) des patients transfusés. Les dons de sang sont indispensables pour soigner chaque année un million de patients. Ils sont plus de 10 000 à la Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

