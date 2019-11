Dans le cadre de la labellisation ville santé par l'OMS, Saint-Paul accueillait le " Dépist ouest " du Centre hospitalier ouest Réunion à la gare routière de la commune ce jeudi 7 novembre 2019.

Les membres des associations la Kaz oté, l'ARPS Réunion et le centre d’éducation et de prévention pour la Santé de Saint-Paul proposaient de l’information et des dépistages des hépatites B et C et des Infections sexuellement transmissibles (IST). Le Bus santé Mouv’ de la ville effectuait aussi le déplacement.

D'autres campagnes sont à prévoir