Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD), la ville de Saint-Paul a donné rendez-vous à différentes écoles de la commune (du CE2 et CM2) ce vendredi 22 novembre entre 9h et 15h à la grotte du peuplement. Les médiateurs du TCO, Fabiola, Sandrine et Daniel les ont sensibilisés toute la matinée au gaspillage alimentaire et à la réduction des déchets, à travers des activités ludiques et pédagogiques. L'après-midi, les ateliers continuent avec d'autres médiateurs.

