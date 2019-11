Après une première distinction en 2016, la ville de Saint-Paul reçoit en 2019, soit trois ans après, le label européen " Ville Conviviale - Ville Solidaire ". Le maire, Joseph Sinimalé, a reçu des mains du président de la Fédération Européenne des Solidarités de Proximité, M. Atanase Perifan, la fameuse récompense ce mercredi 20 novembre à l'espace culturel Sudel Fuma. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul.

Ce label souligne l’implication de la ville, des associations, des bailleurs sociaux et des conseils citoyens dans leur travail quotidien d’animation, de solidarité et de proximité, ce qui permet de mieux vivre ensemble. " C’est une reconnaissance collective ", a souligné le Maire. M. Perifan a lui aussi reconnu le travail de qualité des associations et des différents intervenants.

À cette occasion, les différentes associations de quartiers ont été distinguées suite à leur organisation de la " Fête des Voisins ". Une vingtaine d’entre elles se sont vu remettre le diplôme du " Bien Voisiner ".

À l’issue du protocole, un verre de l’amitié a été proposé aux convives, une manière de renforcer les liens entre les habitants, non seulement des quartiers, mais de toute la ville.