La Mégavalanche est la plus grande descente VTT de l'Hémisphère Sud. Les 30 novembre et 1er décembre, les vététistes réunionnais et nombre de leurs amis continentaux se retrouveront sur les pentes du Maïdo pour célébrer avec enthousiasme le quart de siècle de cet événement patrimonial de l'Ile de La Réunion et de la planète VTT : la Mégavalanche. Le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous. (photo d'archive Mégavalanche 2017 rb/www.ipreunion.com)

L'histoire de la Mégavalanche

Depuis sa première édition en 1995, tous les acteurs qu’ils soient organisateurs, collectivités locales, collectivités territoriales, socio-professionnels et toutes celles et ceux qui ont éprouvé et éprouvent encore la passion du VTT, ont manifesté beaucoup de fidélité et de persévérance à l’égard de cette épreuve devenue référente pour La Réunion et nombre de Nations.

Ainsi l’histoire de la Mégavalanche est jalonnée de moult péripéties, allant de l’évolution du statut des secteurs et à celui du foncier, aux moyens humains et au courage des traceurs qui n’en font " jamais assez " pour adapter les tracés à l’évolution technologique et à la gestuelle des pratiquants, jusqu’à l’empêchement pur et simple pour cause de désordre social des " gilets jaunes " qui avait carrément privé tous ses adeptes de l’édition 2018.

Une édition 2019 qui s’annonce déjà comme un grand cru

Pour autant, l’édition 2019 de la Mégavalanche de Saint-Paul est placée sous les meilleurs auspices au vu des nouvelles prises de fonction de personnalités reconnues dans le milieu VTT au sein du Comité Régional de cyclisme, d’un soutien renouvelé et accru de la Région et de la volonté générale de l’Ile de la Réunion d’ouvrir des chantiers propres à recréer une dynamique en faveur de réseaux de pistes VTT pour soutenir l’activité socio-professionnelle liée au tourisme de pleine nature.

La Mégavalanche offrira donc à tous ses participants, outre le privilège de renouer avec cette grande compétition, le plaisir d’évoluer sur de nouveaux secteurs, voire des portions réaménagées.

Un, deux ou trois jours de pur VTT, au choix

Cet événement se déroule sur 3 journées distinctes, le vendredi consacré aux reconnaissances, le samedi l’épreuve de qualifications qui adopte la formule d’un Enduro avec au moins 3 secteurs chrono jusqu’à Saint-Gilles, et le dimanche, le Grand Jour avec la Mégavalanche qui s’élance depuis la plate-forme supérieure des crêtes du Maïdo, les départs en ligne s’effectuant par groupes de niveau selon les résultats obtenus lors de la journée de qualifications.

Un format de course adapté et ouvert à tous

La Descente Marathon qu’est la Mégavalanche permet ainsi à tous les amateurs, qu’ils soient confirmés ou dilettantes, de participer à l’une des plus célèbres compétitions de VTT, à leur niveau : le premier départ étant réservé aux 100 meilleurs, les 100 suivants partant en MEGA Challengers, viennent ensuite les 3ème voire 4ème départs par groupes de maximum 100 de la MEGA Amateurs.

Chaque course fait l’objet d’un classement spécifique, tant au Général que par catégories, ce qui gratifie chacune et chacun de la place qu’il mérite.

L’e-MEGA by Loisibike pour les adeptes du VTT à Assistance Électrique

Nouvelle catégorie qui monte en flèche et qui sera à l’honneur, l’E-Bike ou VTT à assistance électrique, cette nouvelle famille de cycles séduit tous les jours de plus en plus d’adeptes et la Mégavalanche de la Réunion en E-Bike battra probablement des records de participation.

La Méga Marmailles pour les jeunes champions de 7 à 14 ans

Les plus jeunes ne seront pas oubliés avec la MEGA Marmailles, organisée par le Comité Régional de Cyclisme pour les 7-14 ans, qui se déroulera cette année sur les deux jours, avec des " qualifications " sur la dernière spéciale du parcours des " grands " le samedi et un Mass-Start le dimanche à mi-parcours depuis la plateforme de Bellemène.

Le Comité d’Organisation s’active pour offrir au public et aux familles des participants un espace d’animation attractif à l’arrivée entre Bassin Vital et Moulin à eau, à Savanna.

Un joli plateau de participants

Les meilleurs descendeurs marathon du moment seront présents, avec à leur tête Kilian Bron, second à la Mégavalanche de l’Alpe d’Huez et vedette incontestée des plus belles images de glisse en VTT sur le web, le multiple vainqueur, " mister Mega " Rémy Absalon sera également de la partie, ainsi que le célèbre Damien Oton bien décidé à l’emporter après une saison gâchée par une blessure, le Belge vainqueur du Mass Start Series 2019 Olivier Bruwiere sera également présent face à une " Dream Team " réunionnaise, avec notamment Timothée NEYTARD, qui ne manquera pas de mémoriser par avance les trajectoires les plus efficaces, notamment sur les nouveaux secteurs.