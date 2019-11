C'était sa première participation à ce concours et voilà que la ville de Saint-Paul décroche le Coup de coeur du jury au vote de la Capitale française de la biodiversité. Une récompense décernée à la collectivité pour ses actions de préservation de la biodiversité. (Photo Luc Marechaux)

Une élue du conseil municipal saint-paulois et des représentants du Pôle développement durable (PDD) de la commune ont reçu ce trophée il y a quelques jours à Paris. L'occasion de détailler plusieurs opérations menées sur le territoire saint-paulois, parmi lesquels le reboisement entrepris sur l’arrière-plage de l’Hermitage, la lutte contre l’érosion du littoral et les phénomènes de submersion marine et enfin la replantation d’espèces sur le haut de la plage.

Réhabilitation écologique

Autre site présenté : celui de la savane de Plateau Caillou. "Cet espace dispose d’un sentier aménagé grâce à des chantiers d’insertion avec la mise en place de boucles de trail" rappelle la commune.

Dernier projet : la réhabilitation écologique du canal du Bernica pour consolider le site perméable aux futures inondations. Le jury du concours s'est d’ailleurs déplacé à Saint-Paul fin août 2019. Objectif : évaluer la candidature de la cité saint-pauloise.

Concernant le reste du palmarès, la métropole de Lyon devient la Capitale française de la biodiversité 2019. Les collectivités de Saint-Lunaire et Metz figurent également parmi les lauréates.

La communauté d’agglomération de Maubeuge-Val de Sambre remporte, elle, le prix de la meilleure intercommunalité. Saint-Paul porte haut les couleurs de La Réunion avec ce prix Coup de coeur du jury.

