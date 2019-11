Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 29 Novembre à 10H17

Organisée par l'association Amicale de Sans Souci et soutenu par la SEMADER, la ville de Saint-Paul et le Département, cette journée conviviale et festive animera Sans Souci de 9h à 17h grâce au partenariat avec l'Agence régionale de santé (ARS) et l'implication des associations l'Avenir de Sans-Souci, l'Ecole de Pétanque et l'UFOLEP. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

