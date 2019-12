Publié il y a 4 minutes / Actualisé le Vendredi 29 Novembre à 09H18

On raconte que le célèbre pirate français Olivier Levasseur, plus connu sous le nom de La Buse, aurait caché un trésor inestimable dans une ou plusieurs îles du sud-ouest de l'océan Indien, en particulier aux Seychelles, à Madagascar ou à La Réunion . Un cryptogramme permettrait de le localiser, mais jusqu'à aujourd'hui personne n'a pu le déchiffrer... La ville de Saint-Paul organise un escape game dédié aux enfants autour de cette histoire qui, trois siècles plus tard, continue de passionner les grands et les petits.

