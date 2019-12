Le premier tournoi national de Tennis fauteuil de La Réunion se déroulera au Tennis club baie de Saint-Paul les 11, 12, 13 et 14 décembre 2019. Le mercredi 11 décembre à 17 h aura lieu le tirage au sort. La compétition débutera le jeudi 12 décembre à 9 h 00 pour les phases de classement. 14 joueurs sont inscrits dont 4 féminines. 3 joueurs de métropole, 4 joueurs de Maurice et 7 joueurs de La Réunion. Le tournoi labellisé France Série sera sur un format à 6 jeux / le 3e set au super Tie break. Un tournoi en double sera également organisé (Photo D.R.)

Cette épreuve est organisée par la section Paratennis de La Réunion et le Tennis club de la baie de Saint-Paul sous l’égide de la Fédération française de tennis Paratennis et de la Ligue Réunion de tennis.

Parallèlement à cette compétition, la section Paratennis de La Réunion ouvre ses portes aux personnes désirants découvrir cette discipline du tennis en fauteuil dans laquelle la France porte haut ses couleurs sur les courts mondiaux depuis de nombreuses années. Le jeudi une séance d’initiation à des élèves du CREPS. Le vendredi la journée est consacrées aux associations et groupements de personnes handicapées*.

Depuis le 1er janvier 2017, la Fédération française de tennis a reçu la compétence du Paratennis. Le Paratennis regroupe les personnes sourdes et malentendantes et les personnes utilisant un fauteuil roulant pour jouer à cause d’une déficience motrice.