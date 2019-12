Ce samedi 30 novembre 2019, les habitants de Sans-Souci ont participé activement à la traditionnelle journée sportive organisée par l'association Amicale de Sans Souci. Soutenue par la SEMADER, la ville de Saint-Paul et le Département, cette journée conviviale et festive a permis à tous les habitants de profiter des nombreuses activités.

Le tournoi de foot à 7 a connu un franc succès et s’est déroulé dans la convivialité. Une animation zumba et des initiations à la pétanque et au Teqball ont permis à tous de découvrir ces activités.

Dans le même temps, les associations et acteurs du territoire ont échangé avec les habitants. L’Agence régionale de santé (ARS) a notamment sensibilisé les Saint-Paulois à la lutte contre les gîtes larvaires et plus spécifiquement contre la maladie de la dengue.

Le stand de dégustation de tisanes et de remèdes traditionnels a connu un réel succès en faisant découvrir de nouvelles méthodes pour prévenir les maladies comme la grippe.

