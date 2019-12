Ce samedi 7 décembre 2019, la commune de Saint-Paul propose la 2ème édition des Jeux Interco du TCO. Ceux de l'année dernière ont dû être annulés en raison du mouvement des Gilets jaunes. C'est à partir de 13h, ce samedi à la piscine de Plateau Caillou que se déroulent les jeux dans l'eau. L'entrée est gratuite et libre à tous.

Des jeux dans l’eau !

Des équipes de toutes les villes de la côte Ouest (Saint-Leu, Trois-Bassins, Saint-Paul, Le Port et la Possession) s’affronteront sur des épreuves aquatiques, ludiques et techniques. Une dizaine d'épreuves seront organisées dans l'après-midi. Elles débuteront par : le parcours du combattant, le traîneau du Père Noël, le relais du footballeur, un touché coulé, nage dan fénoir, l'aquaquiz, un paddle relay, un jeu d'équilibristes, la zumbatic... et le bouquet final.

La commune propose de venir encourager les équipes de votre ville. Qui remportera cette année le trophée ? Réponse samedi 7 décembre en fin de journée.