Le samedi 7 décembre, UFO Street organisé par Ufolep (Fédération multisports, solidaire et citoyenne) propose une journée sportive pour les passionnés du football. L'événement se déroulera de 8 h à 19 h au complexe Sportif Chevalier à Fleurimont à Saint-Paul. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cet événement invite les jeunes du quartier à vivre une journée sportive et conviviale ! L’inscription est gratuite pour les équipes de cinq. Les équipes s’affronteront lors des tournois 5 contre 5 et pour les solitaires, il est possible de s’affronter à 1 contre 1. Du freestyle, des défis, du e-games... autant d'activités qui seront proposées pour cette journée.

