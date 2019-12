Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Le samedi 14 décembre 2019 de 9h30 à 11h30 se tiendra à la médiathèque Leconte-de-Lisle (Saint-Paul) un atelier d'écriture ado-adulte. L'exercice portera sur le thème du 20 décembre et la commémoration de l'abolition de l'esclavage. L'intervenante Peggy-Loup Garbal de l'Association Lilomots (Lire, écrire, jouer, créer) encadrera cet atelier. Lilomots est une association créée en juin 2012 à Saint-Denis. Elle a pour but "de stimuler l'envie d'écrire, de promouvoir la lecture et la littérature, de lutter contre l'échec scolaire, l'illettrisme et l'analphabétisme". L'inscription à l'atelier est gratuite et se fait auprès de la section adulte de la médiathèque au 02 62 45 81 85 (Photo D.R.)

