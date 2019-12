"Le premier tournoi de tennis fauteuil de La Réunion qui s'est déroulé du 12 au 13 décembre au Tennis club Baie de Saint-Paul a largement tenu ses promesses" commente les organisateurs dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo D.R.)

"Chez les féminines, une redistribution des cartes est à noter. Valérie Salard (TCMT) et Eva Guyon (TCBSP-Paratennis) ont affronté deux Mauriciennes emmenées par Véronique Marisson une joueuse dotée d’une grande expérience et toujours vainqueur face à une réunionnaise, et Aje Gee.

La bonne surprise st venue d’Eva Guyon qui a battu endredi Véronique Marisson après un match qui a duré 2 h 40 sous une grosse chaleur. Le soir c’est au tour de Salard de battre Marisson, éprouvée par son match du matin.

C’est une finale Réunionnaise qui s’est déroulée devant les spectateurs, une première pour un tournoi de ce niveau, et qui restera gravé dans les mémoires tant les deux amies n’ont rien lâché. Si le premier set a tourné à l’avantage de la Saint-Pauloise 6-2, la Tamponnaise prenait le deuxième set 7-6. Le règlement ne prévoyait pas de troisième set, mais un super tie breack. C’est Valérie Salard qui s’impose 7-5. la match a duré plus de trois heures…

Chez les hommes pas de surprise puisque la finale a respecté la hiérarchie. Geoffroy Schivi (Champigneulles TC) classé 18e a rencontré Jérôme Dangin classé 29e (Sarreguemines AS). les deux joueurs se connaissent très bien, ils sont licenciés dans la même région Grand Est. Une belle finale avec deux tennismen expérimenté que Schivi a remporté 6-4 6-4.

La surprise chez les hommes vient du Tamponnais florent Bello (TCMT) qui s’est glissé devant le troisième métropolitain Dorain Navarro 44e (US Cagnes Tennis) en gagnant la petite finale. Le Réunionnais a su imposer son jeu au super tie breack.

Pour François Aipar, cheville ouvrière de ce tournoi " c’est une grande satisfaction et l’aboutissement de 10 ans de travail " pour donner une crédibilité au tennis fauteuil à La Réunion.

Le transfert de compétence à la Fédération française de tennis du tennis fauteuil a été salutaire pour les joueurs réunionnais. mais déjà, le tennis fauteuil envisage de remettre le couvert l’année prochaine et d’inscrire dans la durée ce tournoi national à La Réunion".