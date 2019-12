Dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 décembre 2019, une nouvelle opération de démoustication est prévue cette nuit (entre minuit et 5h du matin) dans le secteur des habitants de Trou d'eau (La Saline les Bains) par le service de lutte anti-vectorielle de l'ARS-OI (Agence de Santé Océan Indien).

Adoptez les bons gestes et suivez les recommandations…

Avant le traitement

• Couvrez les bassins et aquarium

• Mettez à l’abri les tortues

• Fermez portes et fenêtres

• Protégez les ruchers

Après le traitement

• Maintenez portes et fenêtres fermées au moins 30 minutes après le traitement

• Évitez, autant que possible, de pénétrer dans la zone traitée pendant 6 heures

• Lavez et/ou pelez les fruits et légumes avant de les consommer

À noter : Aux doses utilisées, le produit insecticide (la deltaméthrine) ne présente pas de danger pour les animaux à sang chaud (chien, cabris, poules…), mais il peut être toxique pour les animaux à sang froid (poissons, tortues…).

Néanmoins, en cas d’exposition, cet insecticide peut provoquer des irritations chez les personnes sensibles.

En cas d’apparition de symptômes suite à une opération de démoustication, il est recommandé de consulter un médecin.

En cas d’imprévus (météo défavorable : pluie, vents, ou pannes de matériel) empêchant le traitement, ces opérations ne seront pas reportées au lendemain.