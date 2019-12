Fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre sur la plage de l'Hermitage-les-Bains est devenu un rendez-vous incontournable, entre 10 000 et 15 000 personnes célèbrent le passage à la nouvelle année les pieds dans le lagon. Un rassemblement populaire festif, qui nécessite un important dispositif de sécurité, pas moins de 120 personnes seront mobilisées cette nuit du 31 décembre 2019. Des gendarmes, des policiers municipaux mais aussi des agents de sécurité et des agents de surveillance de la voie publique (ASVP). Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie de Saint-Paul.

Les secours

Pour assurer les premiers secours aux personnes dans les meilleurs délais, il sera mis en place en partenariat avec le comité départemental de la Croix Blanche et une équipe de 30 secouristes seront répartis géographiquement :

• au niveau du poste de commandement opérationnel, situé à l’arrière du restaurant “Go by Cap Méchant” il y a aura un poste médical composé d’un médecin, de deux infirmiers, d’un chef de dispositif et de six secouristes.

• deux postes de secours secondaires. L’un situé sur le poste MNS de La Passe de l’Hermitage (8 secouristes et une équipe de sauvetage en mer) et le second au niveau du poste MNS de l’Hermitage Village (avec une équipe de 8 secouristes)

• deux zones de repli seront également mobilisables et positionnées au niveau de l’école primaire de l’Hermitage et de la Maison pour Tous de Carosse.

À cela se rajoute, le dispositif du service départemental d’incendie et de secours qui sera mobilisé pour assurer toutes les opérations de secours aux personnes et lutter contre les incendies durant toute la nuit du 31 décembre jusqu’au lendemain.

La circulation

Les services de la Mairie et les forces de sécurité mettront tout en œuvre comme chaque année pour réguler au maximum le flux de véhicules afin de pouvoir gérer non seulement la circulation mais aussi le stationnement sur tout le secteur de l’Hermitage.

À savoir :

• Interdiction de stationner sur la rue des Sables, (coté montagne) dés 6h le 31 décembre 2019 jusqu’au 01 janvier 2020. Ceci afin de faciliter l’édification d’un couloir de sécurité pour l’accès des secours. Le stationnement coté mer demeure quant à lui autorisé.

• La circulation sur la rue des Sables sera en sens unique dans le sens sud-nord (du restaurant Go vers l’hôtel le Récif) à partir de 6h le 31 décembre 2019.

L’accès à la rue des Sables sera interdit aux véhicules à partir de 15h le 31 décembre 2019 jusqu’à 6h le 01 janvier 2020.

• Le stationnement sera également interdit sur la partie centrale de l’avenue de la Mer et sur les accotements de l’Allée des Iles Éparses le 31 Décembre 2019 à 6h au 1er Janvier 2020 à 6h.

Une voie de circulation sera réservée pour les secours,les forces de Police et de Gendarmerie uniquement entre l’Avenue de la Mer et le restaurant GO dès 6h le 31 décembre 2019 et jusqu’à 6h le 1er Janvier 2020.

• Les véhicules qui gêneront l’intervention des secours et des forces de sécurité sur l’axe de la rue des Sables feront l’objet d’une verbalisation et d’un enlèvement par une société spécialisée. Ils seront ensuite positionnés dans un parking se situant à l’intersection de la rue des Sables et de la rue des Iles Éparses (non loin du camping intercommunal).

• Pour compenser le manque de place de stationnement, un parking de 500 places environ sera mis à la disposition des personnes à proximité du jardin d’Eden, sur l’actuel terrain de tir à l’arc. Des agents de sécurité seront présents également sur cette zone.

L’environnement

Il est important de prendre toutes les mesures utiles pour limiter autant que possible les impacts négatifs et assurer la sauvegarde des milieux naturels sensibles que sont le Sous-Bois, la plage et le lagon.

Pour assurer une prévention, une sensibilisation et un nettoyage des sites, un partenariat est mis en place avec le TCO, la SPL Tamarun et la Commune. Pas moins de 6 tonnes d’ordures ménagères et plus d’une tonne d’encombrants ont été collectées rien que sur la zone de l’Hermitage lors du reveillon du 31 décembre 2018 au 04 janvier 2019. Le dispositif de collecte de déchets et d’affectation de bennes sera donc reconduit cette année avec :

• Pose de 3 bennes par le TCO (dont 2 affectées aux ordures ménagères et une aux encombrants) seront positionnées à des endroits stratégiques dès le 31 décembre 2019 avec un retrait le 03 Janvier 2020.

• Environ 3 000 sacs poubelles seront distribués par la SPL Tamarun à l’attention du public.

• Des Travaux de reboisement sur la zone de la plage de l’Hermitage pour lutter contre l’érosion côtière se déroulent actuellement, nous rappelons que plus de 100 arbres ont été plantés très récemment (notamment par des enfants dans le cadre d’un parrainage).

À termes ce sera 4.400 arbres qui seront plantés dans le sous-bois de l’Hermitage.

Les installations de tentes trop longues et trop proches de ces plantations, sont à proscrire. A cet effet, les médiateurs veilleront au respect des consignes pour la sauvegarde des nouvelles plantations.

Nous invitons fortement la population présente, à respecter ces nouvelles plantations qui conditionnent le maintien de l’équilibre naturel de ce milieu fragile et qui finalement participent au respect de l’environnement et des générations futures. Nous comptons également sur l’action citoyenne à pouvoir garder les lieux propres et pour limiter au maximum le rejet des déchets sur la plage, dans le lagon, ou le Sous-Bois. Que chacun puisse regrouper a minima leurs déchets dans les sacs poubelles mis à leurs disposition et de les ramener aux différents points services.

Quelques consignes de sécurité en appelant à la plus grande prudence sur les risques liés à la baignade, à la consommation abusive d’alcool et également en terme de manipulation des feux d’artifices qui peuvent entrainer des blessures graves voire irréversibles.