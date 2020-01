Publié il y a 29 minutes / Actualisé le Vendredi 03 Janvier à 14H43

"Afin de lutter contre l'insécurité aux abords des plages et des parkings, une convention a été signée le 10 décembre dernier entre le centre équestre "Club Hippique de l'Hermitage", la mairie de Saint-Paul, la gendarmerie de La Réunion et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien. Elle a pour objet de définir les conditions selon lesquelles le prestataire met à disposition de la gendarmerie nationale des chevaux afin de patrouiller sur le secteur de Saint-Gilles-les-Bains. Quatre périodes sont prévues tout au long de l'année" écrit la mairie de Saint-Paul dans un communiqué (Photo D.R.)

