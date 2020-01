Dans le cadre de la lutte contre le moustique vecteur de la dengue, le service de lutte anti-vectorielle de l'agence régionale de santé océan Indien (ARS-OI) va procéder à des traitements nocturnes à Trou d'eau. Des interventions effectuées les nuits du 12 ou 13 janvier et mercredi 15 au jeudi 16 janvier 2020, entre minuit et 5 heures du matin. "Ces nouvelles démoustications seront réalisées dans 990 adresses de ce secteur pour faire suite à la recrudescence de signalements de cas de dengue dans le quartier de La Saline-les-bains" indique la mairie de Saint-Paul (Photo rb/www.ipreunion.com)

Avant le passage des équipes de l'ARS il est conseillé à la population de couvrir les bassins et aquariums, de mettre à l’abri les tortues, de fermer les portes et fenêtres et de protéger les ruches.

Si vous êtes apiculteur et pour toute demande d’informations ou de conseils, il vous faut contacter l’association GDS Réunion : 0262 27 55 78 ou le syndicat apicole de La Réunion à l’e-mail abeillereunion@gmail.com

Pour plus d’informations contacter l’ARS-OI au 0262 97 90 00 ou via son site internet. Les zones concernées par la démoustication sont à retrouver sur le site www.mairie-saintpaul.re

A noter qu'en cas d’imprévus (météo défavorable : pluie, vents, ou pannes de matériel) empêchant le traitement, les opérations ne seront pas reportées au lendemain.

www.ipreunion.com