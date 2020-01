Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Les vacances scolaires se poursuivent et il n'est pas toujours simple de trouver des activités pour occuper les marmailles. La ville de Saint-Paul propose des ateliers destinés aux enfants âgés de 8 à 12 ans pour découvrir la faune de l'Étang. Les 16 et 23 janvier, les bambins découvriront les oiseaux de la réserve naturelle et le 21 janvier, un atelier sur les libellules et demoiselles de l'Étang sera proposé.

