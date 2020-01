Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 22 minutes

Une rencontre intergénérationnelle a eu lieu entre les enfants de l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de l'école Eugène-Dayot à Saint-Paul et les personnes âgées ce mercredi 15 janvier 2020. "Atelier de tressage en feuille coco et piquant rouge, exposition d'objets lontan, racontaz zistoir, fabrication de panier, orchestre, ont été au programme de cette belle journée préparée par la cellule animation et les services du Centre communal d'Action sociale de la ville de Saint-Paul, pour les marmailles et nos gramounes" note la mairie de Saint-Paul (Photo : mairie de Saint-Paul)

