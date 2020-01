Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Plus de 800 jeunes ont participé aux journées inter-centres organisées par les différentes structures d'accueil de loisirs sans hébergement ( ALSH) de la ville de Saint-Paul. "Si les plus jeunes ont pu profiter d'activité de plein air hier, lundi 20 janvier 2020, au stade olympique Paul-Julius-Benard et sur le stade de la Palmeraie, les adolescents ont eux préparé leurs meilleures chorégraphies dans le gymnase de Saint-Paul ce mardi 21 janvier" souligne la mairie de Saint-Paul. (Photo D.R./Mairie de Saint-Paul)

Plus de 800 jeunes ont participé aux journées inter-centres organisées par les différentes structures d'accueil de loisirs sans hébergement ( ALSH) de la ville de Saint-Paul. "Si les plus jeunes ont pu profiter d'activité de plein air hier, lundi 20 janvier 2020, au stade olympique Paul-Julius-Benard et sur le stade de la Palmeraie, les adolescents ont eux préparé leurs meilleures chorégraphies dans le gymnase de Saint-Paul ce mardi 21 janvier" souligne la mairie de Saint-Paul. (Photo D.R./Mairie de Saint-Paul)