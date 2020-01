Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

À partir de ce mercredi 22 janvier et jusqu'au 24 janvier inclus, l'accès à la plage des Roches noires, la baignade et les activités nautiques sont interdites en raison d'une opération de pré-calibrage de la Ravine Saint-Gilles et de reprofilage.

