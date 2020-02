Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Très belle consécration pour la petite association de gymnastique rythmique de la Saline-les-Bains qui existe depuis seulement sept ans. En juin de l'année dernière, six de ses petites gymnastes - Swell, Théa, Nina, Lalie, Julietta et Tara - remportaient le championnat de France par équipe de gymnastique rythmique. De quoi satisfaire pleinement les deux entraîneurs de l'association, Kathy Milin et Eve Wtodkiewiez.

