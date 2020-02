Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Le club de Vue Belle Natation organise une matinée placée sous le thème de "La Femme et l'eau" ce dimanche 1er mars 2020 à la piscine de Plateau Caillou. Réservée aux femmes (plus de 15 ans), cette matinée sera dédiée aux activités aquatiques. Une initiation à la natation artistique, de l'aqua palmes, de l'aquagym et du taï chi seront proposés (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

