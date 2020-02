Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

En moyenne à La Réunion, deux personnes se donnent la mort par suicide par semaine. Et il est difficile de mesurer le nombre de tentatives de suicide. Si l'île figure en haut du palmarès des départements les plus touchés, le mal-vivre qui peut conduire au suicide touche l'ensemble du territoire français. Raison pour laquelle, des chercheurs de l'Inserm (L'Institut national de la santé et de la recherche médicale) ont travaillé sur un outil numérique qui vise à apporter un soutien à la personne en souffrance, à prévenir du suicide. Baptisée StopBlues, l'application est téléchargeable gratuitement sur IOS et androïd. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul.

