Des questions sur les formations supérieures proposées par l'établissement Forma'Terra dans les domaines de la protection des ressources naturelles et de l'agriculture ? Une soirée d'orientation est prévue le 21 février 2020 de 17h à 20h au lycée agricole Émile Boyer de la Giroday à Saint-Paul.

BTS :

– Gestion et Protection de la Nature

– Gestion et Maîtrise de l’Eau

– Développement et Agriculture des Régions Chaudes

– Technico-Commercial Agrofournitures

– Agronomie Productions Végétales (en apprentissage au Centre de formation d'apprentis agricoles)

– Aménagements Paysagers (en apprentissage au CFAA)



Licences Professionnelles :

– Agriculture et Développement Durable en Milieu Tropical et Insulaire (en partenariat avec l’Université de La Réunion)

– Agriculture Biologique Conseil et Développement (en partenariat avec l’Université de Clermont Auvergne)