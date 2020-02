Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Les ateliers de généalogie proposés par la ville de Saint-Paul ont repris depuis le 22 janvier 2020 au bureau "Ville Art et d'Histoire" situé à la salle polyvalente de Grande Fontaine. Ces permanences ouvertes à tous, animées par les membres du Cercle généalogique de Bourbon, se déroulent tous les deuxième et quatrième mercredis tous les mois, de 13 à 16 heures. Il est possible de créer son arbre généalogique à partir de son livret de famille qu'il faudra apporter à la permanence. L'inscription au Cercle n'est pas obligatoire.

