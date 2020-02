Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 17 heures

350 joueurs de beach tennis, dont près de 70 venus du monde entier, s'affronteront sur la plage des Brisants à Saint-Gilles-les-Bains du mardi 17 mars au samedi 21 mars 2020, à l'occasion de la 10ème édition de l'Open International des Brisants. Porté par le Club du Bourbon Brisants Beachtennis, cette 10ème édition va rassembler 70 nations dont les participants seront répartis en plusieurs tournois. "Du tournoi jeune au loisir en passant par les simples, les mixtes, les doubles dames et doubles hommes, les joueurs locaux et internationaux, ainsi que le public averti, auront le plaisir de vivre une expérience sportive intense et riche en émotions" soulignent les organisateurs (Photo Ligue régionale de beach tennis)

