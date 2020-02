La 18ème édition de la Boucle du Bassin Vital se déroulera le dimanche 5 avril 2020 dans les remparts du Tour des Roches à Saint-Paul. Lors de la précédente édition, ce trail avait réuni près de 750 participants et mobilisé une centaine de bénévoles. Longue de 24,3 kilomètres, la compétition chronométrée est organisée par le club du Bois-de-Nèfles athlétisme. Le départ sera donné à 7h au stade Willy Aubras à Savanna (Photo mairie de Saint-Paul)

Infos pratiques

- dénivelé positif 1034 m, / dénivelé négatif 1035 m

- altitude min 8 m / Altitude max 786

- départ à 7h00 pour une fin de course vers 13h30

- attention 3 barrières horaires : Bel air ravitaillement : 4h30 soit 11h30, Macé ravitaillement partie descendante : 5h30 soit 12h30 et Arrivée : 6h30 soit 13h30

- limité à 700 participants pour le trail individuel et 80 équipes pour le relais

- tarifs : Voir le site Internet de l’organisateur

- clôture des inscriptions en ligne : 27 mars 2020 dans la limite des places disponibles

- certificat médical ou licence obligatoire à l’inscription

- la limite d’âge est de 18 ans pour le trail individuel et 16 ans pour le relai

- la distribution des dossards aura lieu au stade Willy Aubras de Savanna, le samedi 4 avril 2020 de 14h00 à 18h00. Carte d’identité obligatoire pour le retrait du dossard

- sanitaires et des douches à dispositions au stade de Savanna lieu de départ et d’arrivée

Plus d’informations et inscriptions sur le site internet de l’organisateur www.laboucledubassinvital.com

www.ipreunion.com