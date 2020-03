Inaugurée le 10 décembre 2014, La Maison de Prévention, de la Santé et du Bien-être du docteur Alexis Pota est un outil de proximité dédié à la population. Elle est située au 197 rue Jean Albany au centre-ville de La Saline. Chaque mois, la structure propose des ateliers animés par plusieurs professionnels de la santé.

Attention, certains ateliers nécessitent une inscription au préalable auprès de La Maison de Santé. La maison de santé travaille en partenariat avec 17 professionnels de santé : Dépist’ouest ; Réseau oté ; Le mouvement du planning familial ; Réseau VIF ; L’ARIV ; Association Femmes Solid’Air ! ; La ligue contre le cancer ; ARPS ; La Maison du diabète ; ADN 974 (Association Diabète Nutrition) ; Endofrance ; Association Le poids des mots ; Cabinet Kiné de La Saline ; Laurent Garibal Victimologue ; Point info santé ; Optique 2000.



L’accueil du public se fait de 8 à 16 heures du lundi au jeudi et le vendredi de 8 à 15 heures.



Objectifs:

– Conduire des actions de sensibilisation et d’information générales du grand public sur diverses thématiques liées à une bonne santé (prévention du diabète, des addictions, le bien vieillir, les IST etc.

– Développer les ateliers d’expression et des groupes de paroles en faveur des jeunes afin de favoriser l’émergence de projet

– Proposer un lieu d’accueil et d’échanges sur l’éducation et la promotion à la santé ouvert aux professionnels de santé et à la population



Tout cela se traduit par la mise à disposition de salles pour une ou des permanences hebdomadaires.



Concernant les activités pour 2019, la Maison de santé propose :

– Un criminologue, victimologue mis à disposition de la population 2 fois par mois sur rendez-vous

– Permanence de l’ARIV le 2ème et 4 ème mercredi du mois

– Permanence d’un infirmier du CSAPA de la Kaz’oté le 1er et 3ème mercredi après-midi

– Dépistage des hépatites B et C, des IST (1 fois tous les 6 mois)

– Un kiné pour la gestion des conséquences physiques liées au stress, la prévention des chutes chez les personnes âgées, recommandations posturo-gestuelles et des mouvements préventifs.

– Entretien et gymnastique quotidienne, 2h par semaine le mardi

– Un coach sportif dédié à la marche nordique et l’activité physique adaptée est présent 1 fois par semaine le mercredi matin

– Des dépistages, et l’éducation thérapeutique du patient proposés par la Maison du diabète

– Des ateliers mobilité, habitat, nutrition, mémoire sont également proposés aux retraités par la Réunion en forme

– Des tests d’audition et des tests visuels selon un planning défini

– Des groupes de paroles, sur diverses thématiques liées à la santé (gestion du stress, sommeil, sexualité, addictions, burn out, psycho-trauma etc.…)

– Des ateliers du bien vieillir en partenariat avec le CCAS de Saint Paul (7 thématiques proposées : stress, sommeil, incontinence, médicaments, les maladies des yeux et les oreilles, nutrition

– Des ateliers socio-esthétiques sont proposés aux personnes isolées

– Distribution gratuite de préservatifs.

Pour plus de renseignements et vos réservations, merci de prendre contact avec la Maison de Santé au 02 62 45 81 50.

Retrouvez le planning pour le mois de mars sur ce lien.