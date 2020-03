La réserve naturelle marine de la Réunion propose de découvrir "la richesse et la fragilité du récif corallien de l'Hermitage". La visite est gratuite et elle est encadrée par un guide expérimenté Les palmes, le masque et le tuba sont obligatoires. Les participants sont accueillis dans un stand installé à 100 mètes au sud du restaurant "Cap Méchant" (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le planning de visites

- Mardi 10 mars 9h30 / 10h45 et 13h30

- Mardi 12 mars 9h30 / 10h45 et 13h30

- Mardi 17 mars 9h30 / 10h45 et 13h30

- Jeudi 19 mars 9h30 / 10h45 et 13h30

- Vendredi 20 mars 10h45 et 13h30

- Samedi 21 mars 9h30 / 10h45 et 13h30

Informations et réservations au 0692 89 18 68