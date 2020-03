"Face à l'épidémie mondiale du Covid-19, les organisateurs de l'Open International des Brisants et l'Open Palm Beach ont annoncé le report de ces manifestations internationales, initialement prévues au mois de mars" indique la mairie de Saint-Paul, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo D.R./Ligue de tennis)

"Le coronavirus a déjà des conséquences à La Réunion, et cela même si aucun cas n’a été recensé à l’heure actuelle dans l’île. Face à l’épidémie mondiale du Covid-19, les organisateurs de l’Open International des Brisants et l’Open Palm Beach ont pris la décision de reporter ces deux manifestations internationales au mois d’octobre. En effet, des pointures internationales étaient attendues à Saint-Gilles-les-Bains pour participer à l’Open International des Brisants et l’Open Palm Beach. Certaines d’entre elles sont originaires d’Italie, le plus grand foyer européen de Covid-19.

Le report de ces deux manifestations ont d’ores et déjà été validé avec l’International Tennis Fédération, le Sand Séries Réunion se déroulera donc du 21 au 25 octobre 2020, informe les organisateurs".