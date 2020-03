Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Dans le but de rassembler les jeunes du quartier du centre-ville de Saint-Paul autour du ballon rond et des activités urbaines, l'Ufolep (L'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique) organise "l'Ufostreet" ce samedi 28 mars 2020 au gymnase du centre-ville de Saint-Paul de 8h à 16h. Au programme de ce rassemblement : tournoi de foot, freestyle, défis, E-games-1 contre 1 et jeux d'adresse.

Dans le but de rassembler les jeunes du quartier du centre-ville de Saint-Paul autour du ballon rond et des activités urbaines, l'Ufolep (L'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique) organise "l'Ufostreet" ce samedi 28 mars 2020 au gymnase du centre-ville de Saint-Paul de 8h à 16h. Au programme de ce rassemblement : tournoi de foot, freestyle, défis, E-games-1 contre 1 et jeux d'adresse.