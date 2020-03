Afin de limiter la propagation du coronavirus, et conformément aux mesures annoncées par le gouvernement d'interdire les déplacements autres que prioritaires, la ville de Saint-Paul a décidé de fermer au public l'ensemble des sites et aires de pique-nique sur son territoire. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul (Photo : commune de Saint-Paul)

Ainsi, l’accès à la Grotte des Premiers Français ; à la forêt du Maido, au sous bois de l’Hermitage, au front de mer de Saint-Paul est désormais interdit au public pour des rassemblements familiaux et autres.



A noter que les jardins et aires de jeux sont également fermés et que toutes les activités nautiques sont interdites par arrêté municipal sur l’ensemble des plages de Saint-Paul.