La ville de Saint-Paul est dans l'attente de la mesure dérogatoire de l'autorité préfectorale autorisant la tenue d'un marché forain de produits alimentaires en lieu et place du traditionnel marché forain. Si l'autorisation est accordée, dès ce vendredi 3 et ce samedi 4 avril 2020, uniquement les deux matins de 7h à 13h, la population pourra s'approvisionner en produits frais. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour la sécurité de tous, les règles suivantes, imposées par la Préfecture, feront l’objet d’une surveillance attentive de la part des services municipaux :

• Le nombre maximal de stands est fixé à 27 ;

• Une distance minimale de 4 mètres minimum devra être respectée entre chaque stand ;

• Les dimensions des stands ne devront pas dépasser 4mx3m, leur installation se fera de 5h à 7h.

• Chaque commerçant devra organiser la vente de façon à ce qu’une distance de 1 m minimum soit établie entre son étal et le client à l’aide d’un marquage au sol ou d’une barrière.

• Au sein du marché, le respect de tous les gestes barrières devra être strictement observé, avec notamment le lavage régulier des mains. Les commerçants serviront eux-mêmes leurs clients et toute manipulation des produits par ces derniers sera interdite ;

• Un contrôle sera réalisé afin de limiter à cent (100) le nombre de personnes présentes simultanément au sein du marché (clients et forains).



Dans l’attente de la mesure dérogatoire de l’autorité préfectorale, et afin de limiter les déplacements à l’échelle de l’Ile, les exploitants agricoles de Saint-Paul, présents sur les registres du marché forain traditionnel, sont invités à prendre attache auprès des services municipaux afin de s’inscrire dans ce dispositif (Direction Développement économique au 0692 80 37 26). Tout exploitant non inscrit ne sera pas autorisé à s’installer.