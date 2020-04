Pendant le confinement, la mairie de Saint-Paul et le centre communal d'action sociale (CCAS) livrent des paniers fraîcheurs, composés de fruits et légumes, à des habitants de la Ville. Les personnes âgées et les foyers présentant d'importantes difficultés financières sont prioritaires.

Entre les mesures de confinement, la fermeture de nombreux commerces et le risque d’être contaminé, il est de moins en moins facile de faire ses courses, notamment en ce qui concerne les produits frais.

C’est pourquoi la Mairie de Saint-Paul, avec le CCAS (Centre communal d’action sociale), a mis en place, et ce depuis le début du confinement, un service gratuit de livraison de paniers fraîcheur. 5kg de fruits et de légumes frais, issus des producteurs locaux et mis à disposition par le Département, qui arrivent directement en bas de chez vous !

Pour en profiter, il faut contacter le CCAS par mail ou par téléphone. Voici les contacts : 0262 45 76 45 et 0262 45 75 54, et par mail à ccas@mairie-saintpaul.fr

Face au nombre croissant des demandes (plus de 500 par jour!), certaines catégories particulièrement vulnérables sont prioritaires. C’est par exemple le cas des personnes âgées en difficulté, bénéficiaires de l’APA (aide aux personnes âgées) et/ou d’une aide-ménagère, titulaire d’une carte d’invalidité.

Les foyers faisant face à des difficultés financières peuvent également être prioritaires, en passant par le partenaire du CCAS, l’association CLEF. Cette dernière assure un accueil téléphonique du lundi au vendredi, de 8 heures à 12h30 au 0662 17 88 89 et au 0262 83 44 33.

Les modalités de livraison respectent les mesures de sécurité et les gestes barrières de protection contre le coronavirus. Il n’y a évidemment aucun contact physique entre les livreurs et les bénéficiaires. Les livreurs sont équipés de masques, de gants, et utilisent du gel hydroalcoolique. Ils contactent par téléphone les bénéficiaires, leur indiquant que leur panier fraîcheur est prêt à être récupéré, en bas de l’immeuble ou devant le portail. Il n'y a plus qu'à déguster !