Saint-Paul a rejoint, ce mardi 5 mai 2020, la liste des communes de La Réunion refusant de rouvrir ses écoles pour la rentrée scolaire du 18 mai prochain. Le maire Joseph Sinimalé s'en explique dans une lettre, que nous publions ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Faisant écho des inquiétudes des parents, du personnel enseignant et des agents municipaux affectés dans les écoles, j’avais dit attendre le protocole d’accueil sanitaire du gouvernement et vouloir consulter les parents d’élèves avant de me prononcer sur la réouverture des 66 écoles publiques et privées de Saint-Paul.

Ce document, provisoire, de 63 pages est parvenu à l’ensemble des maires et le constat est unanime : les mesures préconisées par le gouvernement pour garantir la sécurité de l’ensemble de la communauté scolaire sont inapplicables. Aussi bien dans les bâtiments scolaires que pour le transport des enfants. A moyen humain constant, il est impossible par exemple de procéder à la désinfection des matériels collectifs d’enseignement plusieurs fois par jour.

La direction du service transport du TCO m’a également alerté sur la difficulté d’appliquer le strict respect de la distanciation sociale dans les bus. Les moyens techniques ne pourront pas être augmentés et une réorganisation générale des circuits est exclu dans un délai court.

A l’instar de mes autres collègues maires, j’étais moi aussi favorable à un test de dépistage du personnel des écoles, enseignants et agents municipaux, afin de protéger la santé des enfants contre le covid19. Ce test devait être assuré par les services de l’ARS. Là encore, nous avons appris le refus de l’Agence Régional de Santé de réaliser des tests de dépistage avant la prochaine rentrée.

Par ailleurs, lors d’une enquête menée par l’Education nationale auprès des parents d’élèves de la commune Saint-Paul, il s’avère que près de 80 % d’entre eux ne souhaitent pas, et de manière catégorique, le retour de leurs enfants à l’école le 18 mai prochain. Je note que dans une école de la station balnéaire 73 % des parents souhaitent sa réouverture. Mais ce taux est bien au dessus de notre capacité d’accueil en application stricte du protocole.

Enfin, alors qu’il a été question de souplesse locale depuis plusieurs semaines, dans une interview au Figaro parue le 1er mai 2020, le ministre de l’Éducation Nationale affirme que si le protocole sanitaire n’est pas appliqué l’Ecole ne rouvrira pas.

Compte tenu de tous ces éléments, j’estime que les conditions ne sont pas réunies pour organiser une rentrée scolaire. La protection sanitaire des enfants ne pouvant être garantie, notamment en raison de l’absence de tests de dépistage du personnel et aussi en raison d’un protocole d’accueil sanitaire impossible à mettre en œuvre, en tant que maire de Saint-Paul j’ai décidé que les écoles primaires et maternelles ne rouvriront pas à la date du 18 mai.

Nous allons profiter des semaines qui nous séparent pour préparer la rentrée du mois d’août dans les meilleures conditions pour nos 14 000 enfants scolarisés à Saint-Paul.

Joseph Sinimalé