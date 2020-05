Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

La mise en place des mesures de confinement décidées par le gouvernement le 17 mars dernier pour lutter contre la propagation du covid19 a fortement impacté l'activité économique. Les commerçants et artisans de Saint-Paul et de Saint-Gilles n'échappent pas à cette morosité et bon nombre d'entre eux connaissent aujourd'hui de grosses difficultés de trésorerie. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

