Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 2 heures

Les écrivains publics et l'animatrice numérique de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation (EPMN) de La Saline continuent en télétravail à partir de ce lundi 11 mai 2020. Ils renseignent ceux qui ont besoin de leurs services. Ils peuvent rédiger des courriers et les communiquer par téléphone ou par mail au public. Les écrivains publics peuvent faire leur déclaration en ligne (CAF, Pôle Emploi, Impôt). Pour les déclarations de revenus, il faudra se munir de son N°fiscal et de son mot de passe Impôt pour accéder à l'espace particulier.

