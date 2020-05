Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

Le vendredi 8 mai, le préfet Jacques Billant a annoncé, lors de son intervention, la réouverture des plages sous certaines conditions. Il a ainsi précisé que l'accès aux plages devait se faire dans le respect des mesures barrières et autorisait la pratique sportive, la promenade, la baignade à titre individuel ou familial et les sports nautiques tout en respectant l'arrêté préfectoral du 6 février 2020 portant sur l'interdiction de baignade et d'activités nautiques hors du lagon et des espaces surveillés Afin d'accompagner cette dernière mesure, la ville de Saint-Paul a décidé de rouvrir dès ce mardi matin l'ensemble de ces cinq postes de secours (Boucan Canot, Roches Noires, Hermitage village, Hermitage la Passe et la Saline).

Le vendredi 8 mai, le préfet Jacques Billant a annoncé, lors de son intervention, la réouverture des plages sous certaines conditions. Il a ainsi précisé que l'accès aux plages devait se faire dans le respect des mesures barrières et autorisait la pratique sportive, la promenade, la baignade à titre individuel ou familial et les sports nautiques tout en respectant l'arrêté préfectoral du 6 février 2020 portant sur l'interdiction de baignade et d'activités nautiques hors du lagon et des espaces surveillés Afin d'accompagner cette dernière mesure, la ville de Saint-Paul a décidé de rouvrir dès ce mardi matin l'ensemble de ces cinq postes de secours (Boucan Canot, Roches Noires, Hermitage village, Hermitage la Passe et la Saline).