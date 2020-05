Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Les semaines passent et les montagnes de déchets continuent de s'accumuler aux abords des routes. Comme l'illustrent les dépôts sauvages trouvés sur le chemin de la ligne Berthaut et chemin Chevalier, au Bernica. Les agents du service Environnement de la ville de Saint-Paul ou les médiateurs de Cycléa observent régulièrement ces incivilités. Et ce même en pleine épidémie de dengue et de pandémie mondiale du Covid-19. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul.

