C'est finalement la date du 28 juin que le gouvernement a retenu pour l'organisation du second tour des municipales. J'en prends acte.En tant que maire sortant et donc organisateur de ce scrutin a Saint-Paul, j'attends de prendre connaissance des mesures décidées pour la tenue de ce scrutin dans le respect des règles sanitaires pour le personnel des bureaux de vote et les électeurs. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

