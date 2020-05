La baignade est de nouveau possible sur les plages de Boucan Canot et des Roches Noires. Les filets de protection ont été remis en place ce samedi 23 mai 2020. Ce dispositif est destiné à éviter toute attaque de requins. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le 12 mai dernier, la mairie de Saint-Paul précisait que la baignade ne serait autorisée à Boucan canot et aux Roches noires qu’en fonction de l’état de la mer et de la présence des filets de protection contre les requins. C’est chose faite depuis ce samedi 23 mai 2020. La météo le permettant, les filets de protection ont été installés sur les deux plages.

Prévue depuis le déconfinement, cette mise en place des filets n'avait pu avoir lieu en raisons des condiion météorologiques. L'accalmie de ce week-end a donc permis aux Maîtres Nageurs Sauveteurs, scaphandriers de les remettre à l'eau, pour le plus grand plaisir des baigneurs.

- La couleur de la flamme prime -

"Les gens peuvent se baigner, seulement si la flamme n'est pas rouge", précise-t-on toutefois à la mairie de Saint-Paul. "Si les Maîtres Nageurs Sauveteurs estiment que l’état de la mer n'est pas adéquat, ou qu'il y a un nouveau train de houle, le filet pourra être enlevé."

Cette mise en place des filets intervient quelques jours après la reprises du service des vigies requins, mercredi dernier, après avoir été contraints d’arrêter leur mission et ranger leur dispositif pendant le confinement. Elles sont présentes de 9h à 15h le week-end, et dès 11h en semaine. Deux palanquées de 10 sont à l'eau, qui se relaient toutes les heures et demies. Un dispositif nécessaire pour assurer la protection des surfeurs.

Pour rappel, le préfet de La Réunion Jacques Billant annonçait la réouverture des plages de La Réunion, sous certaines conditions, le 8 mai dernier. Si le stationnement est, à ce jour, encore interdit et que l’accès aux plages doit se faire dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale, la baignade est autorisée.

Pour accompagner le retour à la plage, la mairie de Saint-Paul avait annoncé la réouverture de ses cinq postes de secours : Boucan canot, Roches noires, Hermitage Village, Hermitage La Passe et La Saline.

