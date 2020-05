Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Le Dépist ouest Réunion reprend ses activités dans les locaux du Centre d'éducation et de prévention pour la santé (CEPS) de Saint-Paul. Le public pourra venir effectuer des dépistages de maladies ou d'infections sexuellement transmissibles. Les consultations et les dépistages se font sur rendez-vous obligatoire le lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 17 heures.

